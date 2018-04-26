رئيس «شرم الشيخ للمسرح الشبابي» يكرّم سفير تونس

التقى الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، سفير دولة تونس في مصر نجيب المنيف، وكرمه على مجهوداته في نجاح الدورة الثالثة، كما ناقش معه عددا من الاتفاقيات للدورة المقبلة المقررة في الأول من أبريل المقبل.

وأعرب رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن سعادته بهذا اللقاء قائلًا: إن هذا اللقاء سوف يكلل بروتوكولات الشراكة التي تم توقيعها بين إدارة المهرجان والأطراف التونسية، إذ تم توقيع بروتوكول شراكة وتعاون مع مسرح الحمرا بقيادة المخرجة سيرين عز الدين جنون ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وكذلك بروتوكول الشراكة مع مهرجان أيّام قرطاج المسرحية في دورته التاسعة عشرة تحت إدارة الدكتور حاتم دربال بالجمهورية التونسية الشقيقة.

