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الخميس 26/أبريل/2018 - 05:41 م

إسبانيا: مظاهرات نسائية بعد تبرئة 5 رجال من اغتصاب مراهقة

إسبانيا: مظاهرات
نورهان شوقي
dostor.org/2145465

أعلنت الجماعات النسائية، اليوم الخميس، عن تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا، بعد أن تمت إدانة خمسة رجال متهمين باغتصاب فتاة مراهقة خلال مهرجان الثيران في بامبلونا بتهمة الإساءة الجنسية.

وأثار الهجوم الذي وقع قبل عامين غضبًا وطنيًا، كما حدث في المحاكمة اللاحقة، التي انتُقدت على نطاق واسع على أنها استجواب للمرأة البالغة من العمر 18 عامًا بدلًا من الرجال الذين اعتدوا عليها.

تم تسليم الأحكام في محكمة في نافار، شمال إسبانيا وحكم على خوسيه أنجيل بريندا، ألفونسو كابيزويلو، أنطونيو مانويل غيريرو، خيسوس إسكوديرو، أنخيل بوزا بالسجن لمدة تسع سنوات، لمدة خمس سنوات تحت المراقبة، وأمر كل منهما بدفع مبلغ 10 آلاف يورو للضحية كما تم تغريم جيريرو، وهو ضابط في الشرطة المدنية في جوارديا، بمبلغ 900 يورو بسبب سرقة هاتفها بعد الهجوم.

صاح المتظاهرون في بامبلونا: «هذه العدالة هراء!»، «إنها ليست إساءة، إنها اغتصاب!» و«إذا لمسوا أحدنا، فهم يلمسوننا جميعًا!»، ومن المقرر تنظيم مظاهرة خارج وزارة العدل في مدريد الساعة الثامنة مساء يوم الخميس.

وأُدِين الرجال بتهمة «الاعتداء الجنسي المستمر» على المرأة في ردهة المبنى في الساعات الأولى من صباح يوليو 2016، ولكن ليس بسبب الاغتصاب.

بموجب القانون الإسباني، تختلف جريمة الإساءة الجنسية الأقل عن الاغتصاب لأنها لا تنطوي على العنف أو الترهيب. جادل أحد القضاة أنه كان يجب إخلاء الرجال من جميع التهم باستثناء سرقة الهاتف.

وكان الرجال الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «لا مانادا» أو «مجموعة الذئب» في مجموعة «واتس آب» الخاصة بهم قد عرضوا على المرأة السير إلى سيارتها، ولكن بدلًا من ذلك أخذوها إلى صالة المبنى وهاجموها وصوّروا الاعتداء على هواتفهم.

وعثر على الضحية في وقت لاحق وهي تبكي على مقعد ووصفت مهاجميها للشرطة، الذين اعتقلوا الرجال الخمسة في اليوم التالي.

وزعم محامو دفاعهم أن المرأة قد وافقت على السماح لأحد الرجال بتقبيلها، كما زعموا أن 96 ثانية من اللقطات المصورة من هواتف الرجال - تبين أن المرأة غير مقيدة وعينها مغلقة أثناء الهجوم - هي دليل على الموافقة.

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