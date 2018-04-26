القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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03:18 ص

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02:50 ص

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تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

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06:21 ص

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الخميس 26/أبريل/2018 - 05:40 م

«فتحي» يلتقى السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

شريف فتحى، وزير الطيران
شريف فتحى، وزير الطيران المدنى،
هدير مصطفي
dostor.org/2145463

التقى شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، السيد بيترى تالاس، السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بحضور الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ورئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بالمنظمة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بمجال الأرصاد الجوية، وتمت مناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالأرصاد الجوية والتغير المناخى بالوطن العربى.
ورحب فتحى بالسيد تالاس، مؤكدًا حرص القيادة السياسية علي تطوير الأرصاد الجوية بمصر لما لها من أهمية كبرى، خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم عامة ومنطقه الشرق الأوسط بشكل خاص، والذى يتتطلب تعاون جميع دول العالم فى مجابهتها.
وأشاد تالاس بالتطور الذى تشهده مصر فى مجال الأرصاد الجوية، مثمنًا على دورها فى دعم أنشطة المنظمة على مستوى العالم والمنطقة العربية.

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