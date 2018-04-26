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اقتصاد
الخميس 26/أبريل/2018 - 05:39 م

«العامة للبترول» تعلن زيادة إنتاجها إلى أعلى معدل في تاريخها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2145461

أعلنت الشركة العامة للبترول، اليوم الخميس، وصول حجم إنتاج الشركة من الزيت الخام إلى أعلى معدل له في تاريخ الشركة، إذ وصل الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميا بالصحراء الغربية.

وأوضح المهندس محسن النوبي، رئيس الشركة، أنه جار تنمية الكشف البترولي (شمال فنار) بخليج السويس وكذلك (بحار شمال غرب) بالصحراء الشرقية، كما تم وضع كشفين آخرين على الإنتاج هما امتداد حقل نيس وأبوسنان، وقد ساهم هذان الكشفان فى زيادة معدلات الإنتاج بحقول الصحراء الغربية لتصل إلى حوالي 18 ألف برميل زيت مكافئ يوميا وهو يمثل أعلى إنتاج للمنطقة منذ بدء عمليات الاستكشاف والإنتاج بها.

وأشار إلى أنه جار حفر 5 آبار استكشافية و13 بئرا تنمويا وإصلاح وإكمال 27 بئرا، حسب خطة الشركة في العام المالي 2018/2019.

وهنأ رئيس محسن النوبي، جميع العاملين بالشركة بمناسبة على وصولها لأعلى معدل إنتاج في تاريخها.

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