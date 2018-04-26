إحالة ملف «عمومية الأهرام للطباعة» للهيئة العامة للاستثمار
أحالت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار موعد ومكان الجمعية العامة لشركة الأهرام للطباعة، والمزمع عقدها في 17 مايو المقبل، إلى الهيئة العامة للاستمار لتكليف الشركة بتحديد موعد مناسب للجمعية، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار لضمان تمثيل المساهمين.
كانت شركة "النسيم للاستيراد"، المساهم الرئيسي في شركة الأهرام للطباعة، خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار؛ لإضافة بنود على جدول الجمعية العامة للشركة، أبرزها إعادة تشكيل مجلس الإدارة وبحث توزيع أرباح للمساهمين.