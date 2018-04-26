غدًا.. ميركل وترامب يبحثان التجارة والاتفاق النووي الإيراني

تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الجمعة، في محاولة أوروبية أخيرة لمنع اندلاع حرب تجارية بين ضفتي الأطلسي، وإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

ومن المتوقع أن تتخذ رحلة ميركل شكل زيارة عمل أكثر بكثير من تلك التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي نجح في بناء علاقات ودية مع ترامب، رغم التباين الكبير في مواقفهما.

وأعلن ترامب، الشهر الماضي، عن فرض رسوم نسبتها 25% على الفولاذ، و10% على الألمنيوم، مشيرًا إلى أن الواردات الأجنبية تضر بالأمن القومي الأمريكي عبر تقويضها الإنتاج المحلي اللازم من أجل الجهوزية العسكرية.

ودفعت ردود فعل حلفاء واشنطن الغاضبة ترامب إلى منح شركاء رئيسيين، كالاتحاد الأوروبي، استثناء مؤقتًا تنتهي مدته في الأول من مايو.

وعشية زيارة ميركل إلى واشنطن، تضاءلت آمال برلين بأن يتم إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية التي تعهد ترامب باتخاذ إجراءات انتقامية لمواجهتها.

وقال مصدر في الحكومة الألمانية: "علينا أن نتوقع فرض الرسوم في الأول من مايو، ومن ثم سنرى كيف سنتعامل معها".