كوسوفو تتهم مواطنًا صربيًا بارتكاب جرائم حرب

وجهت هيئة الادعاء العام في كوسوفو اتهامات بارتكاب جرائم حرب لمواطن صربي على خلفية جرائم ارتكبت خلال الحرب التي دارت رحاها خلال عامي 1998 و1999.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرجل الذي تم تعريفه بـ"دى. تي" متهم بالسرقة وإحداث دمار وارتكاب جرائم ضد الكرامة الإنسانية والشخصية.

وأضاف البيان: أن المتهم كان عضوا بقوات شبه عسكرية صربية، هاجمت في 25 مارس 1999 مع الجيش الصربي قرية تبعد مسافة 90 كيلومترا جنوب غرب العاصمة (بريشتينا)، وقتلوا المدنيين بشكل وحشي وغير قانوني.

وتم اعتقال المتهم العام الماضي عقب دخوله كوسوفو قادما من صربيا المجاورة.

يشار إلى أن نحو 10 آلاف شخص قتلوا وفقد نحو 650ر1 آخرين خلال الحرب.