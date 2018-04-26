جامعة بيروت العربية تكرم حسين فهمى

كرمت جامعة بيروت العربية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عمر جلال العدوى، وبحضور سفير مصر لدى لبنان نزيه النجارى، الفنان حسين فهمى، الذي أثرى الفن والسينما المصرية والعربية على مدار عقود من الزمن بأروع الأفلام والمسلسلات التي تناولت العديد من القضايا الاجتماعية والوطنية والقومية.



وأشاد فهمي -خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بجامعة بيروت العربية- بمسيرة الفنان الراحل عمر الشريف، وقال إن الفنان القدير عمر الشريف، ممثل رائع، يمتلك كل المقومات التي أهلته إلى العالمية، بعد أن أثبت قدرته فى السينما المصرية.



وعن زواجه من الممثلة ميرفت أمين، أوضح أن الزواج تم بعد الانفصال عن زواجه الأول الذى استمر حوالي 14 عامًا أثمر عن ولد وبنت «محمود ونائلة»، لافتًا إلى أن زواجه بميرفت أمين تم بهدوء، ولديه من هذا الزواج بنت «منة الله» درست الاقتصاد، ولم تحبذ الفن والوقوف أمام الكاميرا.



وتحدث عن عمله الجديد «خط ساخن»، أشار إلى أن هذا المسلسل يتناول موضوع بيع الأعضاء البشرية، وتشاركه في البطولة الفنانة السورية سلاف فواخرجى، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يعرض هذا المسلسل خلال شهر رمضان.



وردًا على سؤال حول نشر الفنانة نجلاء فتحى صورًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت ردودًا عنيفة، قال حسين فهمي إن نجلاء فتحى صديقة عزيزة، وهي جميلة وستبقى كذلك، ومن الفنانات المهمات فى السينما المصرية.



وعما إذا كان على تواصل مع المطربة القديرة فيروز، قال: «للأسف لا يوجد تواصل، ولكنني التقى دائمًا مع إلياس الرحباني، والسيدة فيروز لها جمهورها الكبير، وأعمالها تعود بنا إلى الماضي الجميل».



وأشار حسين فهمى إلى رحلة طفولته، وكيف نشأ فى أسرة أرستقراطية، وعن والديه اللذين تابعا دراسته فى فرنسا، وأنه سليل عائلة ارتبط اسمها بالسياسة، حيث عمل جده فى الديوان الملكى، ونوه إلى سفره للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج.



وأوضح «فهمي» أن فترة دراسته استمرت 3 سنوات حصل فى ختامها على دراسات عليا في الإخراج وكتابة السيناريو والديكور، لافتًا إلى أن هذه الدراسة الشاملة ساعدته في أعماله الفنية، حتى بات يملك عين المخرج والممثل، مضيفًا أنه عاد إلى مصر في بداية السبعينيات بعد أن عمل في الولايات المتحدة الأمريكية في الإخراج السينمائي، منوهًا إلى أن الفنان الأصيل هو الذى يملك الموهبة والجاذبية على الشاشة.



وفيما يتعلق بأدواره في السينما والتى تناولت العديد من القضايا الوطنية إلى جانب الأفلام الرومانسية، أوضح حسين فهمي أن الأدوار التي قدمها كان يقوم بدراسة أبعاد الشخصية بها ويخترع لها خلفية، لافتًا إلى أنه لم يندم على أي دور قام به.