القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
فن
الخميس 26/أبريل/2018 - 04:35 م

جامعة بيروت العربية تكرم حسين فهمى

حسين فهمي
حسين فهمي
أ ش أ
dostor.org/2145357

كرمت جامعة بيروت العربية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عمر جلال العدوى، وبحضور سفير مصر لدى لبنان نزيه النجارى، الفنان حسين فهمى، الذي أثرى الفن والسينما المصرية والعربية على مدار عقود من الزمن بأروع الأفلام والمسلسلات التي تناولت العديد من القضايا الاجتماعية والوطنية والقومية.

وأشاد فهمي -خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بجامعة بيروت العربية- بمسيرة الفنان الراحل عمر الشريف، وقال إن الفنان القدير عمر الشريف، ممثل رائع، يمتلك كل المقومات التي أهلته إلى العالمية، بعد أن أثبت قدرته فى السينما المصرية.

وعن زواجه من الممثلة ميرفت أمين، أوضح أن الزواج تم بعد الانفصال عن زواجه الأول الذى استمر حوالي 14 عامًا أثمر عن ولد وبنت «محمود ونائلة»، لافتًا إلى أن زواجه بميرفت أمين تم بهدوء، ولديه من هذا الزواج بنت «منة الله» درست الاقتصاد، ولم تحبذ الفن والوقوف أمام الكاميرا.

وتحدث عن عمله الجديد «خط ساخن»، أشار إلى أن هذا المسلسل يتناول موضوع بيع الأعضاء البشرية، وتشاركه في البطولة الفنانة السورية سلاف فواخرجى، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يعرض هذا المسلسل خلال شهر رمضان.

وردًا على سؤال حول نشر الفنانة نجلاء فتحى صورًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت ردودًا عنيفة، قال حسين فهمي إن نجلاء فتحى صديقة عزيزة، وهي جميلة وستبقى كذلك، ومن الفنانات المهمات فى السينما المصرية.

وعما إذا كان على تواصل مع المطربة القديرة فيروز، قال: «للأسف لا يوجد تواصل، ولكنني التقى دائمًا مع إلياس الرحباني، والسيدة فيروز لها جمهورها الكبير، وأعمالها تعود بنا إلى الماضي الجميل».

وأشار حسين فهمى إلى رحلة طفولته، وكيف نشأ فى أسرة أرستقراطية، وعن والديه اللذين تابعا دراسته فى فرنسا، وأنه سليل عائلة ارتبط اسمها بالسياسة، حيث عمل جده فى الديوان الملكى، ونوه إلى سفره للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج.

وأوضح «فهمي» أن فترة دراسته استمرت 3 سنوات حصل فى ختامها على دراسات عليا في الإخراج وكتابة السيناريو والديكور، لافتًا إلى أن هذه الدراسة الشاملة ساعدته في أعماله الفنية، حتى بات يملك عين المخرج والممثل، مضيفًا أنه عاد إلى مصر في بداية السبعينيات بعد أن عمل في الولايات المتحدة الأمريكية في الإخراج السينمائي، منوهًا إلى أن الفنان الأصيل هو الذى يملك الموهبة والجاذبية على الشاشة.

وفيما يتعلق بأدواره في السينما والتى تناولت العديد من القضايا الوطنية إلى جانب الأفلام الرومانسية، أوضح حسين فهمي أن الأدوار التي قدمها كان يقوم بدراسة أبعاد الشخصية بها ويخترع لها خلفية، لافتًا إلى أنه لم يندم على أي دور قام به.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»

منذ اسبوع

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

منذ أقل من شهر

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة

منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

الآن

«الإحصاء» يرصد أسعار بيع أهم العملات العالمية

نائب رئيس البورصة: «التريليون» ثمار قرارات الإصلاح

خاص.. «البنا» يجهز للإطاحة بأكبر ثلاثة قيادات في وزارة الزراعة

للمرة الأولى.. البورصة تتجاوز التريليون جنيه

الأكثر قراءة

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

«مسجد أم كنيسة؟».. «الدستور» تزور «الجامع الغريب» في عزبة النخل

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

سما المصري: «أنا سبب زعل زوجة محمد صلاح»

ألبومات الصور

بالفيديو.. منتجات فتيات حي الزبالين بمعرض «أهلا رمضان»

فعاليات مهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع

جهود مكثفة لحي الهرم للسيطرة على تبعات الأمطار (صور)

انطلاق الندوة التثقيفية «حماية وطن» بجنوب سيناء

نجم الساعة

«نيويورك تايمز»: الموساد اغتال «البطش»

ads
الأكثر قراءة

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

«مسجد أم كنيسة؟».. «الدستور» تزور «الجامع الغريب» في عزبة النخل

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

سما المصري: «أنا سبب زعل زوجة محمد صلاح»

كشكول

بالصور.. سفير كوريا الجنوبية بجامعة عين شمس

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد كنترول الفرافرة التعليمية

هندسة الإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الثامن عشر.. السبت

بالصور.. جامعة بنها تشارك فى معرض التعليم بنيجيريا

جامعة 6 أكتوبر تنظم قافلة علاجية لقرية ميت كنانة بالقليوبية

الأمصار

إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق وادي النار

بالفيديو.. مقتل 8 إسرائيليين جراء فيضانات بوادي عربة

«الفيفا» يقرر رفع الإيقاف عن نادي «الوحدة» السعودي

تونس: استدعاء قيادي أمني بتهمة التخابر

«مفتاح القلق».. اختراع يخترق ملايين الغرف الفندقية

ads
منوعات

«يوتيوب كيدز» تطلق خدمة جديدة للمراقبة من قبل الآباء

سويسرا تبتكر «شامة صناعية» للكشف عن السرطان

«تويتر» توفر حماية جديدة للمستخدمين

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك