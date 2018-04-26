بالفيديو.. محمد بن راشد يصطحب ابنته من المدرسة
تدوال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، لدى زيارته مدرسة ابنته الجليلة، ليصطحبها إلى المنزل بعد انتهاء يومها المدرسي.
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تدوال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، لدى زيارته مدرسة ابنته الجليلة، ليصطحبها إلى المنزل بعد انتهاء يومها المدرسي.
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