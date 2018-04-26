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الخميس 26/أبريل/2018 - 04:34 م

خاص.. تعرف على شقيق محمد رمضان في «نسر الصعيد»

شقيق محمد رمضان
شقيق محمد رمضان
حسين الجندي
dostor.org/2145353

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسله الجديد «نسر الصعيد»، الذي يتكتم أبطاله على تفاصيله وخاصة أدوار الشخصيات في العمل، واستمرارًا لما تكشفه «الدستور» في أعمال دراما رمضان، فيظهر الفنان الشاب محمد حاتم في شخصية شقيق «زين»، والتي يقدمها رمضان.

وقال «حاتم» في تصريحات لـ«الدستور»، إن العمل صعيدي 100%، يجسد فيه لأول مرة شخصية شاب صعيدي، شقيق أحد الضباط وهي الشخصية التي يقدمها محمد رمضان، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير ما يقرب من 75% من أحداث المسلسل.

يذكر أن محمد حاتم له ما يقرب من 20 عملًا ما بين السينما والتليفزيون، وكانت أهم أدواره مسلسلات: طريقي، جراند أوتيل، لأعلى سعر، وأبو العروسة، الذي عرض مؤخرًا على شاشة dmc، وقدم فيها شخصية شقيق الفنان سيد رجب.

وتدور أحداث «نسر الصعيد» حول «زين»، ضابط شرطة من قنا، يدخل في مواجهة شرسة مع «هتلر»، الذي يجسده سيد رجب، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، ويدبر هتلر لزين مكيدة يُحبس على إثرها زين، ويحاول الإيقاع بعدها بغريمه، وعلى صعيد آخر يتزوج زين من درة الفتاة القادمة من القاهرة على غير رغبة أهلها، ولكن ينفصل عنها بعد فترة ويتزوج ابنة عمه في النهاية‎.

خاص.. تعرف على شقيق محمد رمضان في «نسر الصعيد»
خاص.. تعرف على شقيق محمد رمضان في «نسر الصعيد»
خاص.. تعرف على شقيق محمد رمضان في «نسر الصعيد»
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