الإثنين.. أولى ندوات صالون نجيب محفوظ بالأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، الإثنين المقبل، الندوة الأولى لصالون نجيب محفوظ تحت عنوان «احتفالية بالكاتب صبري موسى وأعماله»، تنظمها لجنة القصة، ومقررها الكاتب يوسف القعيد، في الخامسة مساء، بقاعة المؤتمرات في المجلس بساحة دار الأوبرا.



وأوضح الدكتور سعيد المصري، الأمين العام للمجلس، أنه سيشارك في الندوة الكاتبة إقبال بركة، الكاتب الناقد ربيع مفتاح، الكاتبة أنس الوجود رضوان، الناقد الدكتور حسين حمودة، الكاتبة والمترجمة زينب موسى، الكاتبة مريم النقر، الناقدة حنان أبوضياء، والكاتب عمر شهريار.



ويتضمن برنامج الندوة عرض فيلم قصير عن الكاتب، وصور من مراحل مختلفة له، ويعرض على هامش الاحتفالية إصدارات للكاتب وأيضًا إصدارات عنه.



يُذكر أن صبري موسى هو كاتب روائي وصحفي وسيناريست، وهو من كُتاب القصة البارزين في مصر، وتعددت مؤلفاته في أدب الرحلات والقصة القصيرة والسيناريو وفي الرواية، وقد عمل مدرسًا للرسم لمدة عام واحد، ثم صحفيًا في جريدة الجمهورية، وكاتبًا متفرغًا في مؤسسة روز اليوسف، وعضوًا في مجلس إدارتها، ثم عضوًا في اتحاد الكتاب العرب، ومقررًا للجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة، وترجمت أعماله لعدة لغات.