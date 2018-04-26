رئيس البرلمان العربي يؤكد دعمه للحوار بين الأطراف الليبية

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي دعم البرلمان للحوار بين الأطراف الليبية، للوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا.



جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي، اليوم الخميس، خلال اجتماع الدكتور مشعل السلمي ووفد البرلمان العربي مع رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي العربي المنعقد في الرباط بالمملكة المغربية.



وأعرب السلمي، خلال الاجتماع، عن استعداد البرلمان العربي الكامل لدعم العملية السياسية في ليبيا.



من ناحية أخرى، اجتمع السلمي ووفد البرلمان العربي مع السفراء العرب لدى المملكة المغربية، حيث تم إطلاع السفراء العرب على أعمال وأنشطة وقرارات البرلمان العربي، ودوره في دعم قضايا العرب.