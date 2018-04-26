الخارجية الروسية: لا آثار لمواد سامة أو كيماوي في «دوما»

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لم يتم العثور على ضحايا الهجوم الكيميائي المزعوم، أو أي آثار لاستخدام المواد السامة في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.



وأوضحت زاخاروفا- خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس- أن مسرحية الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما كانت ذريعة لشن العدوان الثلاثي الغربي على سوريا، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور في دوما على أي ضحايا أو مصابين أو آثار لاستخدام الكيميائي.



وقالت: «لا بد من محاسبة من نفذ الحملة الدعائية الكاذبة الخاصة بالهجوم الكيميائي المزعوم في دوما»، مشيرة إلى أن روسيا تتوقع أن يكون تقرير بعثة منظمة حظر الكيميائي الخاص بدوما السورية جاهزًا في أقرب وقت ممكن.



وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن سكان مدينة دوما السورية سيشاركون في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي؛ لتعريف ممثلي الدول الأعضاء بالأحداث بشكل مباشر.