«الإعلام العراقي» يعلن عن اعتقال قيادي بتنظيم داعش

أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" نفذ سبع عمليات ارهابية في مناطق حزام بغداد في عامي 2014 و2016.



وقال المركز إنه بعملية نوعية وجهد استخباري متواصل، ألقت مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات القبض على قيادي من تنظيم داعش الإرهابي، وتم تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق حزام بغداد عامي 2014 و2016.



وأضاف المركز أن عملياته الإرهابية شملت تفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية، وقتل مواطنين أبرياء، وبعدها هرب إلى محافظة أخرى للتخفي عن أعين الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن العملية نُفذت بتنسيق عالي المستوى بين الأجهزة الاستخبارية لملاحقة المطلوبين الإرهابيين بغية إجهاض نواياهم.