بالفيديو.. محمد صلاح يُغنى «the egyptian king» لأول مرة
غنى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، الأغنية الشهيرة التي يرددها جمهور الريدز «the egyptian king».
وجاء غناء "صلاح" للأغنية، خلال حوار له مع شبكة "CNN".
غنى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، الأغنية الشهيرة التي يرددها جمهور الريدز «the egyptian king».
وجاء غناء "صلاح" للأغنية، خلال حوار له مع شبكة "CNN".
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