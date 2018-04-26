القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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الخميس 26/أبريل/2018 - 04:13 م

بالفيديو.. محمد صلاح يُغنى «the egyptian king» لأول مرة

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد كمال
dostor.org/2145334

غنى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، الأغنية الشهيرة التي يرددها جمهور الريدز «the egyptian king».

وجاء غناء "صلاح" للأغنية، خلال حوار له مع شبكة "CNN".

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