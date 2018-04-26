تفاصيل حفل ختام مهرجان «الموسيقى المعاصرة» بالهناجر

يسدل الستار على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان «أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة»، الأحد المقبل، بمركز الهناجر للفنون فى ساحة دار الأوبرا، وتقيمه الجمعية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ومؤسسة أرنست فون سيمنس للموسيقى، ومعهد جوتة بالقاهرة، وصندوق التعاون الدولى لمعهد جوتة.



ومن المقرر أن يتم عرض مشروع «صوتى.. صوتك.. صوتنا»، الذى يعد دعوة لخوض مغامرة فنية نتاج ورشة تفاعلية إبداعية واستثنائية أقيمت على عدة مراحل، ويضم المشروع عدد من المؤلفين الموسيقيين البارزين من مصر وألمانيا وفلسطين، جمع بينهم نشاط الجمعيةً الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة.



ويشارك من ألمانيا: بريجيتا مونتندورف، هانز زيدل، جاكلين جورج، ومن مصر: خالد داغر، خالد قدال، علا سعد، بهاء الأنصارى، أحمد مدكور، ومن فلسطين كاميليا جبران.



يذكر أنه من المقرر عرض مشروع «صوتى.. صوتك.. صوتنا» بمدن وعواصم عدة دول، بعد عرضه أولًا بالقاهرة، نتيجة لازدياد اهتمام العديد من دول العالم بفكرة ومضمون المشروع، ومنها بيرت، لكسمبورج، شتوتغارت، بروكسيل، وفى أهم وأشهر المهرجانات التى تقام بهذه الدول.