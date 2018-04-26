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الخميس 26/أبريل/2018 - 04:08 م

«يوتيوب كيدز» تطلق خدمة جديدة للمراقبة من قبل الآباء

يوتيوب كيدز
يوتيوب كيدز
الدستور
dostor.org/2145327

استجابت شركة "جوجل" للشكاوى المقدمة إليها من تطبيق "يوتيوب كيدز" المخصص لمشاهدة الفيديوهات للأطفال، وكان العديد من المستخدمين طالب بتحديد القنوات التي يشاهدها أطفالهم في التطبيق عن طريق التدخل البشري، وليس الخوارزميات بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأعلنت الشركة، عن إصلاح التطبيق، ليمنح الآباء مزيدًا من فرض التحكم على ما يمكن مشاهدته على التطبيق للأطفال، وتبدأ التحديثات خلال أيام، لتعلن الشركة أيضا أن التحديث سيجعل التطبيق يتخلص من المحتوى المزعج.

ويستطيع أولياء الأمور بعد التحديث الجديد، إضافة قنوات معينة لأطفالهم، تحت بند المحتوى المعتمد فقط، كما يتيح القنوات التي يجب أن يوافق عليها الآباء من عدمه، لضمان مزيد من الخصوصية وفلترة المحتوى.

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