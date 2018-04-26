إبراهيم عيسى يقدم برنامج «وشوش» على «نجوم إف إم» في رمضان

يقدم الإعلامى والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، برنامجا جديدا بعنوان «وشوش»، على إذاعة «نجوم. إف. إم»، طوال شهر رمضان الكريم.



من جانبه، قال رامى محسن رئيس شبكة راديو وتليفزيون «نجوم إف.إم»، إن «عيسى» يقدم برامجا على الإذاعة منذ عدة سنوات، ولكن برنامجه في شهر رمضان سيكون مختلفا، خاصة أن الجمهور تعود منه على التحليل السياسي، سواءً كان لأحداث تاريخية أو جارية.



وتابع «محسن» أن البرنامج يحلل قصص نجاح الشخصيات التي أثرت في وجدان المصريين بأعمالهم، سواءً كانت سياسية أو رياضية أو فنية أو أدبية، بشكل مكثف في المعلومات بطريقة حكي سلسة وبسيطة.