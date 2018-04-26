وزير الخارجية العراقي يدعو نظيره الإيراني لزيارة بغداد

وجّه وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفري، دعوة إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، لزيارة العراق.



وبحث الجعفري ونظيره الإيراني ظريف، تقديم الخدمات القنصلية للعراقيين المقيمين في إيران، خلال لقائه اليوم الخميس على هامش مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق قناة «السومرية نيوز».



وأضافت القناة الإخبارية أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين الجارين، مبينا أن الوزيرين بحثا تسهيل وتقديم الخدمات القنصلية للعراقيين المقيمين في إيران، والتأكيد على ضرورة تكثيف الحوارات لتجاوز الأزمات التي تمر بها المنطقة.



ووصل وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، أمس الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لتمثيل العراق في مؤتمر دعم مستقبل سوريا.