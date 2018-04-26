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الخميس 26/أبريل/2018 - 03:54 م

دعوى لإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة كليًا وجزئيًا للجهات الإدارية

أسامه أبوذكرى المحامى
أسامه أبوذكرى المحامى
عماد سليمان
dostor.org/2145310

أقام أسامه أبوذكرى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة كليًا أو جزئيًا فى كل الجهات التنفيذية والتشريعة والجهاز الإدارى للدولة نهائيًا.

اختصمت الدعوى، التى حملت رقم ٤٧٦٨١ لسنة ٧٢ ق كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته، وأمين عام مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب وأمين عام مجلس النواب ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى أن الدولة دأبت على انتداب قضاة مجلس الدولة بمختلف الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهم أصحاب السلطة القضائية الذين يستأثرون وحدهم بالرقابة القضائية على اعمال السلطة التنفيذية والغاء قراراتهم،ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح قبل العرض على السلطة التشريعية،مما يهدد استقلال العدالة والفصل بين السلطات.

وأضاف أبوذكرى فى دعواه أن ذلك يتعارض مع المبدأ الذى أرسته الدستورية العليا، بأنه يمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتهاومحاكمها التدخل فى أى من الشئون التشريعية التنفيذية،مما يمثله ذلك من تغول السلطة القضائية على التنفيذية والتشريعية فعلا عن عرقلة السلطتين الأخرتين لأعمال السلطة القضائية باستنفاذ جهد وعرق القضاة فى اعمال خارج حصنهم المنيع "فيلوذ من يلوذ إلى حصنهم فلا يجد من يسمع أنينه أو صراخه.

وتابعت الدعوى أن الدستور يحظر ندب القضاة فى أى الجهات الأخرى، وفقا لنص المادة 52 من قانون السلطة القضائية والمادة ١٨٦ من الدستور، الذى يجعل إرهاق قضاة مجلس الدولة بالندب الجزئى أو الكلى، ما يجعلهم فى مركز قانونى مغاير للمركز القانونى لأعضاء السلطة القضائية.

وأشارت الدعوى إلى أن عدم إنهاء ندب قضاة مجلس الدولة كليا أو جزئيا يشكل عرقلة سير العدالة والعدالة الناجزة، كما أنه يؤدى إلى خلق أسباب الخصومة وتوافر شروط عدم الصلاحية، واستشعار الحرج فى العديد من القضايا من قضاة مجلس الدولة متى كانوا بعضهم أو غالبيتهم العظمى من مستشارى الجهات الإدارية، فضلا عن توافر أسباب الرد فى حالة الطعن فى اى قرار إدارى لمخالفته القانون واللائحة متى كان تم مراجعته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة وهى مراجعة لابد منها مما يترتب عليها بطلان تلك المراجعة ثم يأتى المواطنون ليطعنوا فى قرارات لائحية أو تنظمية سبق للمجلس الدولة الإقرار بصحتها، الأمر الذى يشوب تلك القرارات والأحكام مخالفة الدستور.

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