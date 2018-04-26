السبت.. حقوق القاهرة تحتفل بعيد الخريجين

تستعد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، السبت المقبل، لإقامة احتفالية عيد الخريجين لدفعة 2017، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور صبري السنوسي، عميد الكلية.



وتُقام الاحتفالية بقاعة الاحتفالات الكبرى في الجامعة، ومن المقرر حضور اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، وعدد من الشخصيات العامة، ورجال القضاء، وأعضاء هيئة التدريس.



وقال الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، فى بيان له، إن برنامج الاحتفالية يتضمن مهرجانًا طلابيًا احتفاليًا أمام الكلية، والتقاط الصور التذكارية قبل الدخول إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، والتي تشهد مراسم تكريم أوائل الخريجين وأوائل الفرق الدراسية بأقسام الكلية المختلفة العربي والإنجليزي والفرنسي والبالغ عددهم 190 طالبًا وطالبة، إلى جانب تكريم 18 طالبًا من الحاصلين علي الدكتوراه، و5 طلاب من الحاصلين على الماجستير، و27 طالبًا من أوائل الدبلومات بالكلية، بمنحهم شهادات التقدير والدروع والجوائز.