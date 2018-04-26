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الخميس 26/أبريل/2018 - 03:50 م

الجامعة العربية ترحب بقرار البرلمان الأوروبى بإدانة القمع الإسرائيلى فى غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2145304

رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الذي تبناه وأصدره البرلمان الأوروبي، بأغلبية كبيرة، بشأن القمع والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل بقطاع غزة المحاصر.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان اليوم الخميس، أهمية هذه القرارات التي تضمنت إدانة القتل العمد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين المدنيين، خلال فعاليات مسيرة العودة في قطاع غزة.

ودعت إلى ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع بشكل فوري ودون شروط، انتصارًا لمبادئ الحق والعدالة في حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي، كممارسة مشروعة لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع.

وأكدت الجامعة العربية أهمية هذا القرار بشأن هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة، التي تتحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عنها وعن تبعاتها، بما في ذلك تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة الأطراف المعنية، بإجراء تحقيق دولي وشفاف في عمليات قمع الاحتجاجات السلمية، وقيام قوات الاحتلال بقتل المدنيين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة.

وطالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للالتزام بقواعد القانون الدولي ووقف جميع الانتهاكات التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وحقهم في التظاهر والتجمع السلمي، مؤكدة ضرورة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بتوفير نظام حماية دولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، التزامًا بحل الدولتين وفق مرجعيات السلام المعتمدة، خاصة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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