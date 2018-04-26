ماركل تتزوج قبل زفافها على الأمير هارى

ظهرت الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، في آخر مشاركة تلفزيونية لها بمسلسل «سوتس»، مساء أمس

الأربعاء 25 أبريل، وهي تتزوج من الشخصية التي تجسد حب عمرها في مسلسل الدراما القانونية الأمريكي.



وقبل شهر من زفاف ماركل على الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، تزوجت ريتشل زين، وهو اسم شخصيتها في المسلسل، من مايك روس، وهو الشخصية التي جسدها الممثل الكندي باتريك جيه. آدامز، وذلك في حلقة استمرت لساعتين وكان عنوانها «جود باي» أو «وداعا».



وشاهد متابعو المسلسل ميجان، أو ريتشل، وهي تسير في ممر الكنيسة نحو المذبح في فستان مطرز بلا أكمام وحول خصرها حزام أسود، قبل أن تقول للعريس "أنت الرجل الذي طالما أردت الزواج به. لا أطيق

الانتظار في أن نبدأ مغامرتنا معا".



ومنذ بدء بثه عام 2011، شاركت ماركل في مسلسل سوتس، الذي تدور أحداثه حول أنشطة شركة قانونية بمدينة نيويورك الأمريكية، إلا أنها قالت إنها ستنهي مسيرتها في مجال التمثيل عند زواجها من الأمير هاري، الذي يأتي في المركز السادس في ولاية عرش بريطانيا.



ووجهت الدعوة إلى أكثر من 600 شخص لحضور حفل الزفاف الذي يقام في مايو في كنيسة سانت جورج بقلعة ويندسور، في حين دعي 200 آخرون لحضور حفل الاستقبال الذي يعقب مراسم الزفاف.