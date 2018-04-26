للمرة الأولى.. البورصة تتجاوز التريليون جنيه

دفعت المشتريات المكثفة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية مؤشرات البورصة الرئيسية اليوم لمستويات تاريخية، وسط عودة شهية المستثمرين الشرائية من جديد، على خلفية التقارير الإيجابية لأوضاع مناخ الاستثمار فى مصر التى وصفها البعض بالواعدة.



وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.4 مليار جنيه ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه متخطيا حاجز التريليون جنيه، مدفوعا بالارتفاع الواضح للأسهم الكبرى والثقيبلة بالسوق بقيادة أسهم البنوك.



وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس30" بنسبة تخطت الـ 1.33 % بما يعادل 241.7 نقطة ليصل إلى مستوى 18363 نقطة، فيما ارتفعت المؤشرات الثانوية بنحو أقل حدة عن نظيرتها الرئيسية، وارتفع مؤشر "إى جى إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6. 0 % تعادل 5.2 نقطة ليصل إلى مستوى 865.8 نقطة.



كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى اكس100" بنسبة 1.1 % تعادل 25 نقطة ليصل إلى مستوى2291.5 نقطة، فيما سجلت إجمالى قيم التعاملات مستوى 1.88 مليار جنيه بعد تداول أكثر من 301 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 29.6 ألف صفقة شراء وبيع.



وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات قفز خلال الربع الأول من 2018 إلى 8.7 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه في الربع الأخير من 2017.



وأضاف أن صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات قفز منذ نوفمبر 2016 حتى نهاية مارس 2018 إلى 25 مليار جنيه.



مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة قبل التعويم، بمعدل زيادة تتجاوز الألف%، بقيمة 23.4 مليار جنيه.



من جانبه قال محمد عسران العضو المنتدب لشركة ايفا لتداول الوراق المالية إن الزخم الشرائى الذى شهدته الأسهم أمس جاء نتيجة عودى شهية المستثمرين الشرائية خاصة الأجانب والعرب على القطاعات المختلفة بقيادة قطاع البنوك والقطاع المالى، مشيرا إلى أن تخطى القيمة السوقية للأسهم لحاجز التريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخ البورصة منذ تدشينها، يعكس الجاذبية الاستثمارية للبورصة المصرية مقارنة بغيرها من البورصات الناشئة بمنطقى الشرق الأوسط الأمر الذى يعكس نظرة المستثمرين للسوق المصري سواء فى الاستثمار المباشر أو غير المباشر.



وأكد "عسران" أن البورصة عادة ما تسبق الأحداث سواء الإيجابية أو السلبية، فالأداء الإيجابى يعكس النظرة التفاولية للمستثمرين للسوق المحلى.