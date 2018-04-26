طائرات صينية تحوم حول تايوان ضمن أحدث تدريبات عسكرية

قال سلاح الجو الصيني، إن طائراته حلقت حول تايوان، اليوم الخميس، في أحدث مناورة ضمن سلسلة تدريبات وصفتها تايوان بأنها ترهيب عسكري.



وتايوان، التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، إحدى القضايا الشائكة بالنسبة للصين، ونقطة صدام عسكري محتملة.



وخلال العام الماضي، أو نحو ذلك، كثفت الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان، وتضمن ذلك تحليق قاذفات وطائرات عسكرية أخرى حول الجزيرة.



وفي بيان على موقعه للتدوين المصغر، قال سلاح الجو الصيني، إن مقاتلات وطائرات تحذير مبكر وطائرات استطلاع وقاذفات «إتش- 6 كيه»، انطلقت من عدة مطارات في تدريبات قتالية، اليوم الخميس.



وأضاف أن القاذفات «إتش- 6 كيه» أجرت عددا كبيرا من المناورات حول تايوان منذ 18 أبريل «لتحسين قدرتها على حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي».



وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، إنها أرسلت طائرات وسفنا لمراقبة الأنشطة، وضمان سلامة مجالها البحري والجوي، والتأكد من عدم وجود «أجواء غير طبيعية».



وزاد العداء الصيني تجاه الجزيرة، منذ انتخاب الرئيسة، تساي إينج وين، عام 2016، وتنتمي الرئيسة للحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال.