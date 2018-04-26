اعتقال أردني في إسبانيا بتهمة الترويج لـ«داعش»

اعتقلت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، مواطنًا إسبانيًا من أصل أردني، بمدينة لاس بالماس، بتهمة التورط فى تنظيم «داعش» الإرهابي، والمساهمة فى نشر الفكر الإرهابي المتطرف، وتجنيد المقاتلين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية بأن المعتقل، البالغ من العمر 31 عاما، متورط في أنشطة التطرف، ونشر المواد الدعائية لداعش، لافتة إلى أنه بلغ درجة عالية من التطرف انتقل معها من متابعة ونشر المواد الترويجية للتنظيم، إلى تسجيل خطابات متطرفة بنفسه، يمجد فيها داعش وأعماله الإرهابية.



وأوضح البيان أنه تم اكتشاف أنشطته الترويجية للإرهاب في أغسطس عام 2016، عبر حساب له على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يغادر إسبانيا مع زوجته وأبنائه إلى ألمانيا، التي يقيم فيها منذ شهر مارس عام 2017.



يذكر أنه منذ رفع مستوى التأهب في إسبانيا للدرجة الرابعة، على مقياس من خمسة درجات في 26 يونيو 2015، اعتقلت إسبانيا 281 شخصا بتهمة التورط فى جرائم متعلقة بالإرهاب.