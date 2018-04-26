العراق يدخل 3 آبار جديدة لمنظومة الإنتاج جنوبي البلاد

أعلنت شركة نفط ميسان، ثالث أكبر شركة عراقية لإنتاج النفط الخام في العراق، اليوم الخميس عن إدخال ثلاث آبار جديدة لمنظومة الإنتاج في حقل البزركان النفطي شمال شرقي محافظة العمارة 400 كم جنوبي بغداد.



وذكر عدنان نوشي المدير العام لشركة نفط ميسان، في بيان صحفي، أن الآبار التي تم ربطها مؤخرا ضمن منظومة الإنتاج قد تم حفرها من قبل شركتي بوهاي وداجين الصينيتين لترتفع معدلات الإنتاج في الحقل إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى الإنتاج المتحقق في حقلي الفكه وأبوغرب والبالغ 100 ألف برميل يوميا.



وأضاف أن عمليات التطوير في حقل الحلفاية تتواصل لإكمال مجمع المعالجة الثالث بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف برميل يوميًا، الذي يعد أكبر منشأة نفطية في حقول الشركة، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز 60%، ومن المؤمل أن تصل طاقة إنتاج الحقل بعد إكمال هذا المجمع إلى 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام نهاية الربع الأول من العام القادم.



وذكر أن خطة التطوير لحقول ميسان الرئيسة تقضي برفع معدلات الإنتاج إلى 750 ألف برميل يوميا إضافة لكميات كبيرة من الغاز.

