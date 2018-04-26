إيران: لن نقبل بتعديل الاتفاق النووي.. وانسحابنا منه مطروح
قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للشئون الخارجية، اليوم، إن إيران لن تقبل بأي تغيير في الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية الست، فيما تُعِدّ دول غربية- وقعت على الاتفاق- حزمة مقترحات، تهدف إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التخلي عنه.
وقال «ولايتي»، مستشار آية الله علي خامنئي: «أي تغيير أو تعديل على الاتفاق الراهن، لن تقبله إيران.. إذا خرج ترامب من الاتفاق فإن إيران قطعا ستنسحب منه.. إيران لن تقبل اتفاقا نوويا لا يجلب لنا منافع».