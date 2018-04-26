ارتفاع معدلات البطالة فى إسبانيا خلال الربع الأول من 2018

سجّلت معدلات البطالة في إسبانيا ارتفاعا ملحوظا، بلغت نسبته 74.16%، وذلك خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بنسبة 55.16% المسجلة بالربع الأخير من العام الماضي.



وكشفت إحصائيات تابعة للمعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس، عن أن عدد المشتغلين تراجع في الواقع حوالي 124 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ما يمثل أكبر انخفاض منذ الربع الأول من عام 2014، ليستقر عددهم عند 8.18 مليون مشتغل.



وذكر البيان أن الأشهر الأولى من كل سنة تكون سيئة نسبيا، لاسيما بسبب انتهاء فترة أعياد الميلاد، وما توفره من وظائف عمل إضافية.



يذكر أن معدل البطالة في إسبانيا تراجع بنسبة 2.1%، مقارنة بالعام الذي سبقه، ليستقر عند نسبة 16.55% من الأيدي العاملة، محققا أدنى مستوى منذ بداية الأزمة المالية في عام 2008.