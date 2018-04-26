«قطاع الأعمال» تطرح مناقصة لتطوير «النصر للمواسير» فى يونيو

كشف المهندس سيد عبدالصادق، القائم بأعمال رئيس شركة النصر لصناعة المواسير الصلب، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بقطاع الأعمال العام، عن طرح مناقصة كبرى لتطوير الشركة في شهر يونيو المقبل.



وأضاف عبدالصادق، في تصريحات لـ«الدستور»، أن المناقصة التي سيتم طرحها ستكون بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ من أجل إنشاء خط إنتاج جديد للمواسير غير الملحومة طوليا «سميلز» المسحوبة.



وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المناقصة من أجل دخول مستثمر، سواء محليا أو أجنبيا وفقا لرغبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مؤكدًا أن مشروع التطوير سيعمل على تحويل خسائر الشركة، التى وصلت خلال العام المالي السابق لـ28 مليون جنيه، إلى الربحية.



وأوضح أن الشركة حاليا تمتلك تعاقدات مع جهات كبرى فى قطاعات الكهرباء والبترول ومشروعات الصرف الصحي، مبينا أن المشروعات القومية التي تخوضها مصر حاليا شجعت الشركة على السباق مع الوقت من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية.



وتابع أن الشركة تحصل على الخامات الموجودة لديها من خلال شركة الحديد والصلب المصرية، وشركة حديد عز، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من التنوع في الحصول على الخامات.



وأكد أن الشركة تجرى تعاونا مع شركة ميتالكو، إحدى الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، من أجل جلفنة أعمدة الإنارة التي تتعاون فيها الشركة حاليا مع شركة السويدي.



وأشار إلى أن الشركة وردت منتجاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، ما يوضح دور شركات قطاع الأعمال العام في تنمية المشروعات القومية الكبرى في مصر.