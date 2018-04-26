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الثقافة
الخميس 26/أبريل/2018 - 02:34 م

«ثقافة الشلاتين» يناقش تاريخ المسرح وأهميته للفرد والمجتمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2145152

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى.

ففى قصر ثقافة الشلاتين، تتواصل فعاليات الأسبوع الثقافى، حيث عقدت ورشة الفنون المسرحية، ومحاضرة بعنوان «تاريخ المسرح وأهميته للفرد والمجتمع»، وأخرى بعنوان «كيفية إعداد ممثل» ألقاها عبد الله مبارك، بالإضافة إلى ورشة اكتشاف المواهب فى الشعر، أدارها الشاعر سعيد صابر، وورشة الفنون التشكيلية، أدارها الفنان شعبان أبو الفضل.

أما فى قصر ثقافة رأس غارب، اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي بمنطقة الميناء «السقاله» برأس غارب، وقدمت فرقة قصر ثقافة رأس غارب للموسيقى والغناء الشعبى، بقيادة الفنان أحمد سباق، وذلك بساحة مركز شباب الميناء.

وفى بيت ثقافة الحمراوين، عقدت ورشة فنية للفنون التشكيلية لتعليم الأطفال كيفية الرسم والتلوين وعمل تابلوهات، بالتعاون مع مدرسة عمر بن عبد العزيز الإعدادية المشتركة.

أما فى بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان «المرأة والتحديات المعاصرة» ألقاها أحمد رضوان، وفى مكتبة الخالدين بسفاجا، عقدت ورشة فنية لإعادة تدوير الفوم أدارها إبراهيم عبدالله، واحتفل قصر ثقافة حلايب بعيد تحرير سيناء، حيث أقيمت احتفالية ثقافية وفنية.

كما نظم قصر ثقافة أبورماد ندوة تثقيفية بعنوان «سيناء طريق الأنبياء وأرض الحرب والسلام»، شارك فيها محمد الشاذلي الأشقر وأحمد أبوالوفا منوفي بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية الثانوية بأبورماد.

واستمرارًا لبرنامج تنمية مواهب جنوب الوادى ببيت ثقافة سفاجا، أقيمت محاضرة ثقافية بعنوان «أرض الفيروز» ألقاها عيد أحمد.

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