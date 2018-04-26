«فوربس»: إيران تلجأ إلى روسيا بعد تأخيرات مستمرة للطائرات غربية الصنع

ذكرت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إيران لجأت إلي روسيا مؤخرًا، لعقد اتفاقيات عن توريد طائرات للركاب، وسط تباطؤ في طلبيات الطائرات الغربية الصنع "إيرباص وبوينج".



ووفقًا للمجلة الأمريكية، فإن ترتيب الشروط بين إيران وروسيا من المرجح أن يكون أسهل مما كانت عليه مع شركة إيرباص أو يوينج، وهو الأمر الذي يبدو أنه يقف وراء التأخير في عمليات التسليم من الشركات الغربية، مشيرة إلي أنه لم يتم الكشف عن ترتيبات التمويل الكامنة وراء الصفقات مع شركة "أير تور" و"آسمان أيرلاين".



وسلطت المجلة الضوء على مباحثات موسكو الأخيرة مع إيران وتركيا لتشجيع المزيد من التجارة باستخدام العملات المحلية، بدلًا من الدولار الأمريكي، خاصة على مبيعات النفط.



يذكر أن شركتين إيرانيتين وقعتا اتفاقا مع سوخوي الروسية، تقوم بموجبه الأخيرة بتوريد 40 طائرة للشركتين، وفقًا لشبكة روسيا اليوم، أمس الأربعاء.



وعقدت الصفقتان على هامش معرض "أوراسيا أير شو" للطيران العسكري والمدني المنعقد حاليا في أنطاليا جنوب تركيا.



وأوضحت الشبكة أن شركة الطيران "إير تور" الإيرانية أبرمت صفقة مع شركة "سوخوي"، تقضي بتوريد 20 طائرة مدنية من طراز "سوخوي سوبرجت 100" للشركة الإيرانية، بقيمة تتجاوز المليار دولار، على أن تبدأ روسيا تسليم تلك الطائرات خلال العامين المقبلين.



كما أكد مسؤول في شركة "آسمان أيرلاين" الإيرانية إبرام صفقة مماثلة مع شركة "سوخوي" لاقتناء 20 طائرة من نوع "SSJ00R"، على أن يتم تسليم الطائرات قبل عام 2022.



و"سوخوي سوبرجت 100" هي طائرة ركاب مدنية مخصصة للمسافات القصيرة تتسع لـ98 راكبا، وتحلق حتى مسافة 4.4 ألف كلم، وقد نفذت هذه الطائرة أول تحليق لها في شهر مايو عام 2008.