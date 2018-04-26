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اقتصاد
الخميس 26/أبريل/2018 - 02:28 م

«نوفا»: مصر ستصبح الـ11 عالميًا فى إنتاج الغاز بحلول 2020

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2145142

توقع ستيفين فولرتين، الباحث المتخصص فى الإنتاج والاستكشاف فى شمال إفريقيا، أن تتبوأ مصر المرتبة الحادية عشرة عالميا بين أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعى بحلول عام 2020.

وقال "فولرتين"، فى حوار مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، "إن إنتاج مصر من الغاز سينمو بنحو 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا ليصل إلى إجمالي يقدر بأكثر من 7.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا. وهذا سينقل مصر من المرتبة الـ 14 إلى المرتبة الـ11 بين أكبر الدول المنتجة للغاز عالميا".

وأضاف "مصر هى الأفضل فى المنطقة للاضطلاع بدور المركز الإقليمي للغاز والطاقة، إذ تملك كل التسهيلات والبنية التحتية وبيئة تنظيمية ملائمة لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي فى شرق المتوسط. ولهذا السبب ظهرت مصر كأفضل مسار محتمل لتصدير الغاز القبرصي من حقول أفروديت وكاليبسو".

وشدد على أنه "إذا كانت مصر تريد أن تظل مركزا لتداول الطاقة على المدى البعيد وليس مجرد مركز للطلب، فعليها الحفاظ على وتيرة الاستكشاف وتنمية حقول الغاز الطبيعي، سيكون هذا ضروريا لتعويض انخفاض الاحتياطي الأصلى من الغاز بعد عام 2025".

وأردف "فولرتين"، "على الجانب الآخر، إذا تم اكتشاف كميات كبيرة في مصر، على سبيل المثال في منطقة غرب البحر المتوسط أو البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في تركيز مصر على تطوير احتياطياتها الجديدة دون إعارة اهتمام أكبر إلى احتياطياتها من الغاز فى شرق المتوسط".

وعن آفاق التنمية فى البحر الأحمر والتحديات التى تواجه ذلك، قال إن "الأمر سيحتاج إلى سنوات لتحقيق ذلك، البحر الأحمر لا يزال منطقة حدودية، تم اكتشاف بعض الكوامن الصغيرة من حيث الحجم على الجانب السعودي ولكن لم يتم تحقيق اكتشافات كبيرة، المناطق لا تزال فى حاجة لأن يتم ترخيصها واكتشافها أيضا".

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