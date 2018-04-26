بكري: من يقبل التصالح مع الإخوان «قاتل وخائن»

وصف النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدعوة إلى المصالحة مع جماعة الإخوان، بأنها خيانة لدماء الشهداء والوطن، ولا تخرج إلا من شخص إخواني، يهدف لتحسين أوضاع الجماعة وقادتها، لافتا إلى أن الشعب المصري لن يقبل التصالح مع جماعة تسببت في خراب وتدمير للدولة.



وقال لـ«الدستور»: «من يقبل التصالح مع الجماعة الإرهابية هو قاتل، ومن يدعو للتصالح مع القيادات هو إخواني صِرف، يصعب عليه حال الجماعة».



كان القيادي الإخواني السابق، كمال الهلباوي، قد أعلن عن نيته طرح مبادرة للمصالحة مع جماعة الإخوان، مقترحا تشكيل مجلس حكماء من شخصيات وطنية وقومية معروفة، ومن أصحاب الخبرات الكبيرة، سواء كانت مصرية أو عربية أو دولية، مؤكدًا أن مجلس الحكماء- المزعوم- يضم كلا من عبدالرحمن سوار الذهب، الرئيس السابق للجمهورية السودانية، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وعبدالعزيز بلخادم، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، والصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، ومنير شفيق، مفكر فلسطيني، ومعن بشور، مفكر وكاتب سياسي لبناني، وذلك حسب تصوره.



وأضاف الهلباوي، أن مجلس الحكماء، يضم أيضا محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى شخصية يختارها الأزهر، وأخرى تمثل الأقباط، وغيرهم.