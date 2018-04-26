القصة الكاملة لهدم كنيسة مارجرجس الأثرية في مطاي

شهدت كنيسة مارجرجس الأثرية بمركز مطاي في محافظة المنيا، اليوم، عملية هدم كاملة لها؛ بناء على قرار بذلك صدر من جانب الكنيسة والمحافظة.



وكشف مصدر كنسي أن قرار هدم الكنيسة، جاء في البداية من جانب أسقفها، الأنبا جوارجيوس راعي إيبارشية مطاي، حيث قرر أن يحل بديلًا عنها، بناء كاتدرائية جديد للإيبارشية.



وأثار قرار هدم كنيسة مارجرجس الأثرية بمطاي، غضب أقباط الإيبارشية؛ وذلك في إطار حرصهم على الحفاظ تراثهم القبطي بها.



وناشد أقباط مركز مطاي، الدكتور عصام البديوي محافظ المنيا، الرجوع عن قرار هدم الكنيسة، ووقف التصريح الصادر في هذا الشأن، كونها تعد تراثا معماريا وتاريخيا مهما للمدينة والمحافظة.



وطالبوا "البديوي"، بتسجيل الكنيسة من ضمن قوائم الحصر للمباني التراثية والتاريخية لمحافظة المنيا، حفظا لتاريخها من النواحي "المعمارية والفنية والثقافية" من التغيير والتشويه والعبث أو طمس المعالم عن عدم دراية أو جهل بأهمية المحافظة على القيمة التاريخية، وهذا ما يتم فى الحالات المماثلة بشأن المبانى التى تمثل حقبة من الثقافة القبطية.



ودشَّن عدد من الأقباط، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج "الجهل أخطر من التطرف"، اليوم؛ كرد على هدم كنيسة مارجرجس الأثرية بمركز مطاي.



وبُنيت كنيسة مارجرجس الأثرية على يد، مرقس جرجس سعد، في أوائل القرن العشرين، مثل كنيسة البطرسية بالقاهرة.



وتتمتع الكنيسة بطراز معمارى متميز من حيث المبانى ونظام الأسقف والقباب الأربع والمنارتين، بالإضافة إلى الرسومات الزيتية المزودة بألوان ذهبية الموجودة على حجاب الهيكل للسيد المسيح والسيدة العذراء وباقى التلاميذ والقديسين الذين قام رسام مسلم برسمه؛ مما يؤرخ لهذه الحقبة الفريدة من عشرينيات القرن الماضي.



و حجاب الهيكل مبنى على ذات الطراز المعمارى للكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية وأخرى بالإسكندرية، أما قبة صحن الكنيسة؛ فمرسوم عليها صورة السيد المسيح جالسا على العرش وهى من أروع الرسومات.