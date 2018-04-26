السيسي: الدولة تتحرك لتلافي الآثار الناجمة عن الأمطار

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما حدث جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين، ما تسبب في حدوث تلفيات وأضرار كبيرة في أماكن كثيرة على مستوى الجمهورية، بأن الدولة تتحرك لتلافي ذلك.



وقال الرئيس السيسي - في تغريدة له عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "أتفهم تمامًا حالة المعاناة التى ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين".



وأضاف: "أؤكد أن الدولة بجميع أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافى حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى".









