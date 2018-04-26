محمد صبحى: خصم 50% لطلاب جامعة الإسكندرية في مسرح مدينة سنبل

قدم الفنان محمد صبحى، خصمًا 50% للعروض المسرحية فى مدينة سنبل بالطريق الصحراوي، لحضور عرض مسرحية «غزل البنات»، المقامة حاليًا على مسرح المدينة.



وأضاف «صبحى» أن موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بدأ فى مهاجمته ومهاجمة مدينة سنبل عقب مؤازرته لمؤسسات الدولة، موضحًا أن بعض الأشخاص اتهموه بأنه استولى على أراضى الشباب، وأنشأ مدينة ومنتجعًا سياحيًا ومسرحًا ليجني من ورائه الأموال.



جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بكلية التربية جامعة الإسكندرية، تحت عنوان «دور الدراما وتأثيرها الإيجابى والسلبى على المجتمع»، اليوم الخميس، بمقر الكلية، بحضور الفنان محمد صبحى، والدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، وآمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.



ومن جانبه، قال محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، إن الدراما لها دور كبير في تربية الأسرة المصرية، وهذا ما قدمه الفنان محمد صبحي، من خلال مسلسله العائلي «يوميات ونيس»، مضيفًا أنه قدم النموذج المثالي للأسرة المصرية.



