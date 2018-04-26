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الخميس 26/أبريل/2018 - 02:20 م

الحياة تبرم اتفاقًًا مع «سينرجى» لعرض أعمالها في رمضان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2145125

عقدت شبكة قنوات الحياة، بقيادة المنتج ياسر سليم، اتفاقًا مع المنتج تامر مرسى، مالك شركة سينرجى للإنتاج الفنى، للحصول على الأعمال الدرامية التى تنتجها الشركة للعرض خلال شهر رمضان.

وأكدت مصادر من داخل الشركة أن «سليم» نجح فى الحصول على حق عرض 5 مسلسلات من إنتاج الشركة، لعرضها بالتزامن مع شبكة قنوات ON التى يترأس مجلس إدارتها تامر مرسى، وأضافت أن شبكة تليفزيون الحياة حصلت على هذه الأعمال بمقابل مادى تراوح بين 40 و50 مليون، لتخرج بذلك الحياة من مأزق الحصول على العرض الحصرى لعدد من الأعمال، مقابل 70 مليون جنيه للعمل الواحد.

وكشفت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» عن إقدام شبكة الحياة على هذه الخطوة، بعد فشلها فى الحصول على أى عمل حصرى خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن حددت سقف تعاقدها على أى مسلسل بـ50 مليون جنيه نظرًا لاستمرار الأزمة المالية داخل الشبكة، والتى شهدت انفراجة خلال الشهر الماضى بعرض عدد من البرامج الجديدة.

ونجحت شبكة قنوات الحياة فى التعاقد بشكل رسمى على مسلسلات «كلبش 2» بطولة النجم أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج تامر مرسى، ويشارك فى بطولته هالة فاخر ومحمود البزاوى وعبدالرحمن أبوزهرة وآخرون.

وتعاقدت الشبكة على مسلسل «أيوب» بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه فى رمضان، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد دياب وميريهان حسن وأيتن عامر ومحمد لطفى.

وتعاقدت الشبكة أيضًا على مسلسل «ربع رومى»، بطولة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، تأليف تامر إبراهيم، إخراج معتز التونى، إنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، هالة فاخر، وآخرون.

واستطاعت إدارة شبكة تليفزيون الحياة، الحصول على حقوق عرض مسلسل «ضد مجهول» على شاشتها خلال رمضان المقبل، المسلسل بطولة غادة عبدالرازق ومحمد دياب، تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.

كما يجرى التفاوض بين الحياة وتامر مرسى، للحصول على حق عرض مسلسل «مليكة» لدينا الشربينى، الذى فشل «مرسى» فى تسويقه لدول الخليج، لعدم امتلاك «الشربينى» لأى شعبية فى دول الخليج.

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