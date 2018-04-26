«مهندسي أسيوط» تنظم دورة تسويق مجانًا لأعضائها

تستضيف نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب المهندسين بالمحافظة، وأمانة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أمين عام النقابة الفرعية، اليوم ولمدة ثلاثة أيام متوالية، دورة تسويق وإدارة المبيعات، وذلك بالتعاون مع شركة "Egypt Towers".



وقال المهندس عبد الحكيم عليان، إن مجلس الإدارة منذ توليه مهام عمله، أولى اهتمامًا كبيرًا بالنواحي التدريبية والتعليمية، وتنفيذ كافة محاور برنامجه الانتخابي، وأخذ على عاتقه تقديم كافة سُبل الدعم للخريجين بمختلف الشُعب الهندسية ورعاية الطلاب، بما ينعكس إيجابيًا على المهندس وزيادة مهاراته وتحسين مستواه، وبما يسمح بإعداد مهندسٍ قادر على مواجهة سوق العمل ومواكبة التطورات والتحديات الحالية، والمشاركة في كبرى المشروعات للنهوض بالدولة وقطاعاتها المختلفة.



وأضاف المهندس الهيثم عبد الحميد نصر أن النقابة في سبيل تحقيق أهدافها تعاقدت خلال الفترة الماضية مع العديد من الشركات لتدريب المهندسين وإكسابهم المهارات اللازمة، وآخرها شركة "Egypt Towers" لتنظيم تدريب مجاني للمهندسين الراغبين في زيادة معارفهم حول التسويق وإدارة المبيعات، بما يتوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتقديم الدعم اللازم لتلك الدورات التدريبية مع توفير كافة عوامل الراحة لهم خلال تلك الدورات التدريبية، مع الإشراف الفعلي للنقابة على تلك الدورات وما يقدم بها، وخدمة ما بعد الدورات.



وتابع: وكذلك متابعة المهندسين في مواقعهم المختلفة، وتهيئة المُناخ المناسب للتعلم والتدريب ونقل الخبرات، منوهًا بأنه كلف مسؤولي العلاقات العامة والإعلام والسكرتارية والتدريب والتثقيف بالتواصل مع المهندسين الراغبين في الحصول على تلك الدورة المجانية، وتقديم كافة التسهيلات لهم ولأسرهم.



وأوضح المهندس محمد عزمي، عضو مجلس إدارة الشركة، أن الدورة تستمر فعالياتها من الخميس 26 أبريل حتى السبت 28 أبريل الجاري، وأن الدورة تضم 4 مجالات تدريبية هي مفاهيم التسويق والتسويق الرقمي ومقدمة للمبيعات وأخيرًا العلاقات العامة، منوهًا إلى إنه سيتم اختيار أفضل المتدربين للعمل بالشركة، ومشيدًا بدور مجلس النقابة ودعمه لشباب المهندسين والعمل على تحقيق تطلعاتهم من أجل مستقبل أفضل.