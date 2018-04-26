توريد 82 ألفًا و323 طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

أعلن المهندس محمدعبد الله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، عن استقبال 82 ألفًا و323 طن قمح بالشون والصوامع منذ بدء نوسم التوريد عقب بدء حصاد محصول القمح على مستوى المحافظة المقدر بـ244 ألفًا و143 فدانًا منزرعًا.



وقال عبدالله إنه تم فتح الصوامع والشئون لاستقبال المحصول في 21 شونة بزمام المحافظة والصوامع، بالإضافة لـ4 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربين تابعين لمطاحن شرق الدلتا، مشيرًا إلى أن المساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر.



من جانبه، شدد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى، على تيسير التوريد واستلام المحصول من الموردين منعًا للتكدس أمام الشون والصوامع، مؤكدًا أن الصوامع تستوعب المنتظر توريده.