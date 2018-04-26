مجلس الأمن الروسي: المشاركون بمؤتمر «سوتشي» يرفضون استخدام القوة

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم، إن المشاركين في مؤتمر سوتشي التاسع للأمن، رفضوا الإجراءات الأحادية واستخدام القوة التفافا على القانون الدولي لحل النزاعات.



وأضاف باتروشيف- في تصريحات بختام الندوة الأمنية الدولية، التي عقدت في مدينة سوتشي، وفقا لقناة «روسيا اليوم»: «إن بعض المشاركين أكدوا للجانب الروسي أنهم تعرضوا لضغوطات للحول دون مشاركتهم بالمؤتمر، لكنهم حضروا رغم ذلك، فيما اعتذر البعض الآخر عن الحضور لهذا السبب، لكنهم أكدوا استعدادهم للتعاون والعمل المشترك».



