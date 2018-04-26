القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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01:21 ص

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05:58 م

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الثقافة
الخميس 26/أبريل/2018 - 02:14 م

القومى للترجمة يشارك فى معرض أبوظبى للكتاب

الدكتور أنور مغيث،
الدكتور أنور مغيث،
جمال عاشور
dostor.org/2145108

يشارك المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، فى معرض أبوظبى الدولى للكتاب، بدورته الثامنة والعشرين، بقائمة تضم أحدث إصداراته المترجمة.

ومن الأعمال المشاركة: تاريخ أدب بنى إسرائيل وبدايات الأدب اليهودى، موسوعة تاريخ الأدب العربى، كيف يحرك الاقتصاد العالم، إمبراطوريات متخيلة، اليونان والعرب وأوروبا، صعود أهل النفوذ، التكنولوجيا الحيوية الغذائية من منظور أخلاقى.

يستمر المعرض حتى الأول من مايو المقبل، بمشاركة 1350 عارضًا من 63 دولة، ويرفع المعرض فى دورته الحالية شعار «نبنى المستقبل» ويقدم أكثر من 500 ألف كتاب للجمهور.

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