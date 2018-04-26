انخفاض مؤشر المخالفات المرورية في دبي 25%

قال العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن مؤشر المخالفات المرورية المحررة في دبي انخفض إلى (25%) خلال الربع الأول من العام الجاري.



وتابع أن الانخفاض في نسبة المخالفات المرورية المحررة سببه زيادة الوعي والثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع واستيعابهم لقانون السير، والتزامهم بالقوانين واللوائح المرورية التي وضعت لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وكذلك الحملات التوعوية والتثقيفية والبرامج والأنشطة التي قامت الإدارة العامة للمرور بتنظيمها لكافة شرائح المجتمع، والتي تهدف إلى رفع الثقافة المرورية ومستوى الالتزام المروري لديهم، بالإضافة إلى الدورات التثقيفية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور والتي تهدف إلى ترسيخ قواعد وآداب السير والمرور، وتعزز قيمها في سلوك مستخدمي الطريق، وترفع مستوى الوعي بمخاطر الطريق لديهم، وتعرف مستخدمي الطريق بأفضل الأساليب والسبل في كيفية التعامل مع الطريق، بهدف خلق مجتمع آمن خالي من المخالفات والحوادث.



وأشار إلى أن انخفاض المخالفات طال عدد من المخالفات الخطرة التي كانت تصدرت قائمة أسباب الحوادث القاتلة خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن مخالفات تجاوز السرعة المقررة (الرادار) سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (27%)، في حين انخفضت المخالفات المحررة من قبل الدوريات المرورية بنسبة (48%)، وكذلك المخالفات المرورية التي حررت من قبل مراكز الشرطة انخفضت بنسبة (45%).



وأكد أن رفع السلامة المرورية على طرق الإمارة تأتي ضمن الأوليات القصوى عند شرطة دبي، مشيرًا إلى أن شرطة دبي تأمل في استمرار خفض نسبة المخالفات المرورية خلال الفترة المقبلة، متمنيًا السلامة للجميع.