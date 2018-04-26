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الخميس 26/أبريل/2018 - 01:18 م

وفد طلاب روسي يختتم دراسته بجامعة أسيوط

وفد طلاب روسي
وفد طلاب روسي
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2144962

أشاد الدكتور محمد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما قدمه الوفد الطلابى الروسى من نموذج مشرف للشباب الروسى، خلال فترة إقامتهم بالجامعة لقضاء فترة دراسية استمرت لمدة شهرين لدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية، والتى تميز خلالها سلوك الطلاب الروس بالاجتهاد فى الدراسة والالتزام والتحضر فى السلوك الشخصى.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عبد اللطيف، بأعضاء الوفد الروسى بحضور طاهر حسن، مدير مكتب رئيس الجامعة، و14 طالبًا وطالبة من جامعتى داغستان وبيتاجورسيك الروسيتين، إلى جانب المشرفة على الوفد ومدرسة تعليم اللغة الروسية.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لأعضاء الوفد خلال لإقامتهم بالجامعة إنطلاقاُ من إيمانها بأهمية الإنفتاح العلمى والثقافى بين الجامعة والجامعات الأخرى، ودور التبادل الطلابى فى إقامة علاقات طيبة بين الشعوب والمساهمة فى التعرف على العادات والتقاليد والحضارات المختلفة.

وفد طلاب روسي يختتم دراسته بجامعة أسيوط
وفد طلاب روسي يختتم دراسته بجامعة أسيوط
وفد طلاب روسي يختتم دراسته بجامعة أسيوط
وفد طلاب روسي يختتم دراسته بجامعة أسيوط
وفد طلاب روسي يختتم دراسته بجامعة أسيوط
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