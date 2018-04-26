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الخميس 26/أبريل/2018 - 01:17 م

روسيا توقف التعاون النووى مع أمريكا ردًّا على العقوبات

رئيس لجنة مجلس الاتحاد
رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون
أ ش أ
dostor.org/2144961

وافقت لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشئون الدفاع والأمن، اليوم، على مشروع قانون للرد على العقوبات الأمريكية، دون إدخال أى ملاحظات أو مقترحات حوله.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها الإنجليزية، "أن مشروع القانون ينص على فرض حظر على واردات المنتجات الأمريكية الزراعية والكحولية والتبغ والأدوية، وينطوى أيضًا على تعليق التعاون الروسى الأمريكى في المجال النووى، وبناء الطائرات ومحركات الصواريخ".

وأفادت اللجنة - فى تقريرها - "أن مشروع القانون الفيدرالى يتطابق مع مصالح روسيا؛ نظرًا إلى أنه سيسهم في تعزيز وحدة الأراضي وأمن روسيا، وكذلك مواجهة زعزعة الاستقرار فى روسيا".

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