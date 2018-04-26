البترول تعتمد نتائج أعمال «إمارات مصر»

اعتمدت وزارة البترول، اليوم الخميس، نتائج أعمال الجمعیة العامة لشركة المنتجات البترولیة "إمارات مصر"، للعام المالى 20172018.



وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق "إمارات مصر"، صافى ربح بعد خصم الضرائب 6،84 مليون جنيه بزيادة نسبتھا 41 %عن العام 2016.



كما تمكنت الشركة من إضافة محطتين للوقود تحت الإنشاء بمدينة الرحاب ودمنھور، بالإضافة إلى 14 محطة عاملة حصلت الشركة على مواقع استراتيجية، لإنشاء شبكة محطاتھا لتوفير خدمات متكاملة للجمھور المستخدم لشبكة الطرق الجديدة فى مدينتي، والطريق الدائري، ومحطتين بالطريق الدائري بالقاھرة، التجمع الخامس، طريق الإسكندرية الدخيلة، طريق القباري محرم بك السريع.



كما زودت الشركة عدد شاحنات نقل المنتجات البترولية، لاستيعاب التعاقدات الجديدة، لعملاء النشاط الصناعي بالتعاقد مع شركات متخصصة في النقل.