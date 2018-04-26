السلطات الألمانية تقبض على شخص متهم بالمشاركة فى القتال لصالح طالبان

أعلنت السلطات الألمانية اليوم إلقاء القبض على مواطن يحمل الجنسيتين الألمانية والبولندية، متهم بالقتال فى صفوف حركة طالبان بأفغانستان.



ونقلت شبكة (إيه بى سى) الإخبارية الأمريكية عن الادعاء الفيدرالى في ألمانيا قوله: «إن الرجل البالغ من العمر 36 عامًا، والذي تم تعريفه بـ(توماس كيه) -تماشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية- قد ألقي القبض عليه أمس الأربعاء عند وصوله إلى مطار فرانكفورت بعد أن سلمته السلطات الأفغانية".



وأضاف الادعاء الفيدرالي أن الرجل يشتبه فى أنه كان عضوًا فى منظمة إرهابية أجنبية، كما أوضح أن المشتبه به قد سافر إلى باكستان في عام 2012، وفي غضون أشهر قليلة التحق بحركة طالبان في منطقة وزيرستان الشمالية الواقعة على الحدود الأفغانية، وبحلول مارس عام 2014، كان يقاتل فى صفوف طالبان داخل أفغانستان.



يذكر أن السلطات الأفغانية ألقت القبض على المشتبه به فى إقليم هلمند أواخر فبراير الماضي.