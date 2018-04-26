بعد ترشيحه لنيل جائزة باليونسكو.. معلومات عن متحف أحمد شوقي

على بوابته، ترى لافتة تحمل اسم «أحمد شوقي»، وأسفلها عبارة «كرمة بن هانئ»، الاسم الذي اختاره أمير الشعراء لمسكنه، كما جرت العادة عند أصحاب البيوت العريقة في تسمية مساكنهم واختار شوقي هذا الاسم لحبه للشاعر ابن هانئ العباسي «أبو نواس»، وفي عام 1972، صدر قرار الرئيس الراحل أنور السادات بتحويل المنزل إلى متحف، وكان ذلك في الذكرى الأربعين لرحيل شوقي، وتم افتتاح المتحف رسميًا لأول مرة في يونيو عام 1977.



ولما للمتحف من مكانة كبيرة في الوسط الثقافي والأدبي، رشحه قطاع الفنون التشكيلية لنيل جائزة «maden jeet singh» لتعزيز التسامح واللاعنف، والتى تنظمها مؤسسة اليونسكو.



وترصد «الدستور» في هذا التقرير بعض المعلومات عن المتحف، فهو في الأصل المسكن الخاص لأمير الشعراء وعائلته، والذي انتقل إليه عام 1920 بعد عودته من منفاه بالأندلس تاركًا حي المطرية، وشيّده على مساحة تقارب 1000 متر منها حوالي 700 متر حدائق، ويتكون من طابقين بهما 11 غرفة بخلاف البدروم المخصص للمطبخ وغرف الخدم، ويحمل رقم 6 شارع النيل ويقع ما بين كوبري عباس وكوبري الجامعة.



يتضمن الطابق العلوي بالمتحف، غرفة نومه، إضافة لغرفة نوم زوجته خديجة شاهين، كما يوجد بغرفة أخرى بالطابق العلوي أكثر من 750 مخطوطة ومسودة لأعمال الشاعر، ومجموعة من اللوحات الزيتية والتحف والصور التي تتعلق بحياة أحمد شوقي.



وتوجد غرفة أخرى تحوي عدد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير والهدايا التي حصل عليها الشاعر الراحل.



عقد أول أمسية شعرية في المتحف، بحضور الفنانة فاتن حمامة، والفنان محمود ياسين، ويعتبر ضمن المتاحف القومية ويتبع ثلاث وزارات، فمن حيث الإدارة والإشراف العام يتبع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وتشرف عليه وزارة الآثار كأثر إسلامي لوجود القاعة الشرقية بداخله والمُصممة على الطراز الإسلامي وتزين جدرانها الآية 177 من سورة البقرة، بينما تقوم وزارة الزراعة بالإشراف على حديقته.



ومن خارج سور المتحف، يمكنك أن ترى تمثالًا كبيرًا لأحمد شوقي وهو جالس ممسكًا في يده اليمنى وردة تعكس ترحيبه بزوّاره بينما تحمل اليسرى ورقة تمثل رحلته مع الشعر وهذا التمثال هو أحد إبداعات الفنان التشكيلي جمال السجيني والذي أهداه للمتحف عام 1982 بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاة أمير الشعراء، ورُمم المتحف عدة مرات منذ افتتاحه، كانت الأولى عام 1989 وظل مغلقًا حتى أعيد افتتاحه عام 1996، بحضور سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق مبارك في ذلك الوقت، وكانت الأخرى عام 2012، وافتتحه وزير الثقافة في ذلك الوقت شاكر عبد الحميد، ويعمل به حوالي 19 موظفًا من تخصصات مختلفة.



ويضم المتحف بين جدرانه مقتنيات «شوقي» من الأوسمة والنياشين وشهادات التقدير وبدلة التشريفة الخاصة به، بالإضافة إلى 332 كتابًا من مؤلفاته و700 من مسودات مخطوطات بيده لأشعاره، كما يضم مكتبة سمعية لأغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب، وينظم المتحف العديد من الندوات وحلقات نقاش في مجال الأدب والنقد وإقامة الحفلات الموسيقية وقراءة الشعر.



ويظل المتحف مفتوح يوميًا للجمهور من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا، ما عدا الجمعة والسبت، وسعر تذكرة الدخول بجنيه واحد فقط.