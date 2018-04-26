القضاء العراقي يصدر أحكاما بالإعدام والمؤبد بحق 10 أجنبيات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، اليوم الخميس، أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت والسجن المؤبد بحق 10 "إرهابيات" أجنبيات من جنسيات مختلفة ينتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 5 مدانات اثنتان منهن تحملان الجنسية الأذرية وثلاث أخريات من دولة قرغيستان بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.



وأضاف بيرقدار، أن أحكاما بالسجن المؤبد صدرت بحق 5 مدانات بالإرهاب اثنتان تحملان الجنسية الروسية فضلا عن مدانتين تحملان الجنسية الأذرية وأخرى فرنسية الجنسية.



وأشار إلى أن المدانات ينتمين إلى تنظيم (داعش) الإرهابي فضلا عن قيامهن بالاشتراك في عمليات إجرامية ضد القوات العراقية، مبينا أن الأحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 4 1 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.



يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية اعتقلت العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء عمليات تحرير المدن التي استولى عليها في 2014.