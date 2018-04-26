علماء الفلك يكتشفون كتلًا مجرية وشيكة

يثير تجمعان كثيفان للمجرات جرى اكتشافهما على بعد ملايين من السنين الضوئية من الأرض، لتساؤلات بشأن الطريقة التي يفكر فيها علماء الفلك في تشكُّل المجرات في الكون.



اكتشف فريقان دوليان من العلماء تجمعات كثيفة منفصلة لعشر أو 14 مجرة على الأقل، على بعد 12.4 مليار سنة ضوئية من الأرض، وكل من هذه التجمعات على شفا تشكيل عناقيد هائلة من المجرات.



وأظهرت الدراسات أن العناقيد المجرية المشكلة لها شكل استثنائي، وأن ضوءها نشأ قبل وقت سابق عن المتوقع، بعد 1.5 مليار سنة من الانفجار العظيم، بحسب المرصد الأوروبي الجنوبي.



ونشر البحث أول مرة أمس الأربعاء، في دوريتين منفصلتين وهما "نيتشر" و"الفيزياء الفلكية".